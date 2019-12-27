Движение За права человека ликвидировал Верховный суд России. Суд признал законным ликвидацию организации в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении ее деятельности. Решение о ликвидации вступило в силу.

Движение "За права человека" ликвидировал Верховный суд России. Суд признал законным ликвидацию организации в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении ее деятельности. Решение о ликвидации вступило в силу.Движение "За права человека" с 1997 года работало под управлением Льва Пономарева, напоминает ТАСС. В феврале 2019 года Минюст России признал его из-за заграничного финансирования иностранным агентом.Административный иск Минюста о ликвидации движения российский Верховный суд удовлетворил 1 ноября 2019 года. Организация была исключена из реестра юрлиц, а все ее структурные подразделения должны были закрыть.Также против Льва Пономарева и движения вынесено 15 судебных решений за нарушение закона об НКО. Общая сумма наложенных штрафов составляет более двух миллионов рублей."Высшей мерой наказания для юридического лица, — назвал ликвидацию движения Лев Пономарев в прениях сторон к тройке судей апелляционной инстанции Верховного суда. — Не допустите расстрела старейшей общественной организации, все в ваших руках".Представители "За права человека" с решением о ликвидации движения не согласились. Они считают его необоснованным и незаконным. Они просили Верховный суд отменить вердикт и направить дело на новое разбирательство другому судье.