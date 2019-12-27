За сутки до нового года погода в Москве начнет резко меняться из-за прохождения фронтального раздела. Чем обернутся эти перемены, метеорологи сказать пока не готовы - слишком противоречивы получаемые данные.

За сутки до нового года погода в Москве начнет резко меняться из-за прохождения фронтального раздела. Чем обернутся эти перемены, метеорологи сказать пока не готовы — слишком противоречивы получаемые данные."Новогодняя ночь по-настоящему загадочная. Возможно все. Пока только наметки, завтра будет более определенный прогноз", — сообщил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.Однако уже точно известно, что до 30 декабря в столице и области продолжится плавное похолодание. 27 и 28 декабря в городе будет около нуля градусов днем и небольшой морозец ночью. 29 декабря днем ожидается минус 3 градуса, а ночью — минус 8 градусов.30 декабря в регион придет тот самый фронтальный раздел. Температура повысится, ожидает мокрый снег. 31 декабря возможно несколько сценариев развития событий. По одному из них, температура вырастет еще на 2-3 градуса, а 1 января начнется новое похолодание. Однако точного прогноза синоптики пока не дают.