Влад Топалов находится в разлуке с любимой супругой, которая отдыхает с сынишкой на Бали. Артист признался, что очень соскучился по Регине Тодоренко и поделился пикантной сценой из их жизни.

Влад Топалов находится в разлуке с любимой супругой, которая отдыхает с сынишкой на Бали. Артист признался,что очень соскучился по Регине Тодоренко и поделился пикантной сценой из ихжизни.Семейное фото певец разместилв соцсети. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-тоготовит. Влад Топалов подошел к ней сзади и вцепился руками в бедрадевушки, при этом состроив жуткую гримасу."Четуже прям сильно соскучился", – подписал пост исполнитель. Поклонникивосхитились трепетными отношениями звездной пары и отметили, какая сильнаялюбовь между ними."Вы оченькрасивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый", "Клевыетакие!", "Шикарно", "Вы веселая семья", "Вот онанастоящая горячая любовь", "Какая прелесть!", – написали фолловеры. Многиепожелали Владу Топалову и Регине Тодоренко счастья.27 Дек 2019 в 2:32 PSTОтметим, и его жена ужебольше года являются счастливыми родителями сына Михаила.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Онглавный герой социальных сетей родителей. "У меня естьощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другогочеловека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его,обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу", – ранее рассказала отом, каким отцом является , телеведущая.