Влад Топалов находится в разлуке с любимой супругой, которая отдыхает с сынишкой на Бали. Артист признался,
что очень соскучился по Регине Тодоренко и поделился пикантной сценой из их
жизни.
Влад Топалов находится в разлуке с любимой супругой, которая отдыхает с сынишкой на Бали. Артист признался,
что очень соскучился по Регине Тодоренко и поделился пикантной сценой из их
жизни.
Семейное фото певец разместил
в соцсети. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то
готовит. Влад Топалов подошел к ней сзади и вцепился руками в бедра
девушки, при этом состроив жуткую гримасу.
"Чет
уже прям сильно соскучился", – подписал пост исполнитель. Поклонники
восхитились трепетными отношениями звездной пары и отметили, какая сильная
любовь между ними.
"Вы очень
красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый", "Клевые
такие!", "Шикарно", "Вы веселая семья", "Вот она
настоящая горячая любовь", "Какая прелесть!", – написали фолловеры. Многие
пожелали Владу Топалову и Регине Тодоренко счастья.
27 Дек 2019 в 2:32 PST
Отметим, и его жена уже
больше года являются счастливыми родителями сына Михаила.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Он
главный герой социальных сетей родителей. "У меня есть
ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого
человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его,
обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу", – ранее рассказала о
том, каким отцом является , телеведущая.