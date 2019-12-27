Слова поддержки и сожаления родным Галины Волчек передал Владимир Путин. Президент России хорошо знал художественного руководителя театра Современник, не раз встречался с ней и восхищался ее талантом, отметил пресс-секретарь главы государства.

Слова поддержки и сожаления родным Галины Волчек передал Владимир Путин. Президент России хорошо знал художественного руководителя театра "Современник", не раз встречался с ней и восхищался ее талантом, отметил пресс-секретарь главы государства.Глава Минкульта Владимир Мединский назвал смерть Волчек невосполнимой утратой для культуры, сообщает телеканал "Россия 24". Отметив, что та оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые с достоинством продолжат ее дело. Вице-премьер Ольга Голодец назвала Галину Волчек одним из создателей современного российского театра, выдающейся актрисой и режиссером, талантливым педагогом.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с теплотой будет вспоминать встречи и дружеское общение с Галиной Борисовной. А спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что артистка пользовалась заслуженным авторитетом не только в России, но и в мире.