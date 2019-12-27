27.12.2019

2019-12-27 16:20:03

Владимирский гимнаст Николай Куксенков завершил свою спортивную карьеру

Об этом «Вестям» рассказал сам серебряный призёр Олимпиады-2016.

Как сообщил Николай Куксенков, он получил приглашение работать в тренерском штабе национальной сборной по спортивной гимнастике. Владимирский спортсмен будет тренировать женскую юниорскую команду. 30-летний гимнаст посвятил этому виду спорта четверть века. Прошёл через 2 Олимпиады, 8 чемпионатов мира, 8 чемпионатов Европы, 3 Всемирные универсиады. Сам Николай свою жизнь в спорте называет «долгой и интересной». Были падения и взлёты, травмы и операции, но «всегда была цель». Честь владимирской школы гимнастики имени легендарного тренера Николая Толкачёва Куксенков представлял с 2013-ого. Уже на Универсиаде в Казани бывший украинский гимнаст выступал за сборную России. На Олимпиаде в Рио-де- Жанейро он стал серебряным призёром в командном первенстве. Своё решение перейти на тренерскую работу Николай прокомментировал специально для нашей программы.

Николай Куксенков, гимнаст, серебряный призер Олимпиады-2016: «В принципе, я уже перестроился. Я не испытываю никаких неудобств, это нормальная ситуация абсолютно, с которой сталкивается любой спортсмен. Конечно, было желание ещё повыступать, просто вопрос - на каком уровне. Годы идут, это даётся всё сложнее. Плюс травмы, которые в последнее время меня начали преследовать, усугубились. Нужно было принять какое-то решение, выступать дальше, либо чем-то другим заниматься. Мне предложение поступило, и, конечно, взвесив все за и против, я думаю, что принял правильное решение.»