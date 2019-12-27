Пока в полиции не дают никаких комментариев

Днём 27 декабря по Владимиру прошла очередная, уже третья за месяц волна эвакуаций. На этот раз «телефонные террористы» заминировали школы, здание мэрии, а также больницы и торговые центры, сообщает Зебра ТВ.Полиция была вынуждена эвакуировать учеников школ № 40, 29, 22, 15, 20 23, 5, 7, 38, 36 и 8. Позднее людей стали выводить из ТЦ «Мегаторг» и гипермаркета «Ашан». В администрации города Владимира также подтвердили, что всех сотрудников заставили покинуть здание.Вероятно, что как и в прошлые разы, полиция проверяет информацию о подозрительных предметах, оставленных в здании. Однако пока в УМВД России по Владимирской области не дают никаких комментариев ни касательно сегодняшнего инцидента, ни предыдущих двух, произошедших в декабре.