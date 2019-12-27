Оплачивая проезд банковской картой Visa, можно будет получить скидку в 4 рубля

С 23 декабря по 29 февраля 2020 года проезд в общественном транспорте города Владимира будет стоить дешевле для пассажиров, имеющих карту Visa, сообщает пресс-служба мэрии.Оплачивая проезд банковской картой Visa, можно будет получить скидку в 4 рубля, то есть проезд в троллейбусе будет стоить 19 рублей, а в автобусе – 20.В компании ООО «Ситикард» рассказали, что с начала сентября в автобусах и троллейбусах Владимира пассажиры 5,5 млн раз расплатились за проезд. Благодаря этому, выручка транспортных компаний стала понятнее для налоговых служб.