Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональными Управлениями СУ СК, ФСБ, ФСИН России и Росгвардии обнаружено незаконно хранящееся автоматическое огнестрельное оружие и патроны к нему.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках расследования преступления прошлых лет, в городе Гусь-Хрустальный в четырех гаражных боксах обнаружены предметы, конструктивно схожие с двумя винтовками Симонова, двумя карабинами, пистолетом-пулемётом «Узи», четырьмя пистолетами, тремя охотничьими ружьями, тринадцатью гранатами и более чем двумя тысячами патронов различного калибра. Также изъяты 44 килограмма веществ, похожих на взрывчатые, сигнальный пистолет, 15 капсюль-детонаторов, 15 электродетонаторов, СВУ, две осветительные шашки, три имитационные шашки и 20 метров огнепроводного шнура.Согласно экспертному заключению один их изъятых автоматов является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием – автоматом Калашникова, а патроны – боеприпасами. Остальные предметы в настоящее время направлены в ЭКЦ УМВД России по Владимирской области для проведения комплексной экспертизы.Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.Есть основания полагать, что обнаруженное оружие могло быть использовано участниками преступной группировки, причастными к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренных статьей 105 УК РФ.Предварительное расследование уголовного дела продолжается.