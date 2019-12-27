Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новой зенитной ракетной системы Гибка-С на базе бронеавтомобиля Тигр. ЗРК создается для Сухопутных войск.

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новой зенитной ракетной системы "Гибка-С" на базе бронеавтомобиля "Тигр". ЗРК создается для Сухопутных войск.Как уточнили военные, в качестве боеприпасов для машины служат российские переносные зенитные ракетные комплексы. Помогает наводить их на цель оптико-электронная система обнаружения и сопровождения воздушных целей. Причем, стрелять "Гибка-С" может как с места, так и в движении.ЗРК "Гибка-С" можно отнести к ПВО ближнего радиуса действия. По данным из открытых источников, на нее ставят переносные комплексы "Игла-С". Они способны перехватить воздушную цель на расстоянии до 6 километров и высоте до 3,5 километров.Система наведения ракеты – тепловая, а боевая часть – осколочно-фугасная.