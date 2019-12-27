В Москве завершился волейбольный турнир Финал четырех, который определил обладателя Кубка России. Им стал казанский Зенит, переигравший своих одноклубников из Санкт-Петербурга в решающем матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу команды из Казани.

В Москве завершился волейбольный турнир "Финал четырех", который определил обладателя Кубка России. Им стал казанский "Зенит", переигравший своих одноклубников из Санкт-Петербурга в решающем матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу команды из Казани.Эта победа для "Зенита" стала шестой подряд в Кубке России. Всего же на счету казанских волейболистов девять трофеев турнира (2004, 2007, 2009, 2014–2019).​​​Напомним, что в полуфинале турнира казанцы обыграли кемеровский "Кузбасс", а "Зенит" из Санкт-Петербурга взял верх над московским "Динамо".