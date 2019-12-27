Анастасия Волочкова обратилась к общественности. После сообщения скандально известная балерина решила обнажиться.

Анастасия Волочкова обратилась к общественности. После сообщения скандально известная балерина решила обнажиться.Анастасия Волочкова объявила, что в Зеленограде пройдет ее последнее выступление. Речь идет о благотворительном спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". С этой постановкой артистка объездила несколько городов. Речь вовсе не идет о завершении карьеры. Балерина пояснила, что больше в этом году выступать не будет."Я создала балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊" – сообщила, обращаясь к общественности, Анастасия Волочкова.При этом она отметила, что нынешний год оказался для нее "насыщенным и напряженным", однако. вероятно, балерина этому только рада. Ведь артистка не раз говорила, что любит трудиться и танцевать. К тому же, в результате такой интенсивной нагрузки Анастасия сильно похудела, что, по мнению фанатов, пошло ей только на пользу.27 Дек 2019 в 1:38 PSTМатериал дополняется