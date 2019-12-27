Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего года. Он назвал важнейшие, на его взгляд, законопроекты, принятые депутатами за прошедшие 12 месяцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего года. Он назвал важнейшие, на его взгляд, законопроекты, принятые депутатами за прошедшие 12 месяцев.
В приоритете у парламентариев были законы, которые помогают
людям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин.
"Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных
застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков
в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог
единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации", – напомнил спикер Госдумы.
Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативной
помощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарии
активно обсуждали с общественностью и экспертами.
По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома с
семьей. "Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше
радостных событий в Новом году", – сказал спикер.
18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшие
несколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530
нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрели
бюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков,
развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовых
актов.
Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.