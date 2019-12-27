Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего года. Он назвал важнейшие, на его взгляд, законопроекты, принятые депутатами за прошедшие 12 месяцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего года. Он назвал важнейшие, на его взгляд, законопроекты, принятые депутатами за прошедшие 12 месяцев.В приоритете у парламентариев были законы, которые помогаютлюдям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин."Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестныхзастройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиковв будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залогединственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в труднойжизненной ситуации", – напомнил спикер Госдумы.Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативнойпомощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарииактивно обсуждали с общественностью и экспертами.По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома ссемьей. "Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольшерадостных событий в Новом году", – сказал спикер.18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшиенесколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрелибюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков,развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовыхактов.Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.