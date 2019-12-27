Голкипер Андрей Лунин, который выступает в чемпионате Испании за Вальядолилд, но права на которого принадлежат мадридскому Реалу, сделал предложение своей девушке в обстановке, близкой к боевой: он пригласил подружку на стадион и признался в любви.

Голкипер Андрей Лунин, который выступает в чемпионате Испании за "Вальядолилд", но права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", сделал предложение своей девушке в обстановке, близкой к "боевой": он пригласил подружку на стадион и признался в любви.При этом для столь значительного шага в своей жизни украинский вратарь "Королевского клуба" выбрал день католического Рождества – 25 декабря. Девушка ответила согласием на предложение спортсмена, о чем счастливый футболист сообщил своим подписчикам через социальную сеть Instagram: "Она ответила "Да!"Посмотреть эту публикацию в Instagram Si