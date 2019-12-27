Американские нейробиологи установили, что еженедельное голодание позволяет продлить жизнь человек. Ученые рекомендуют людям голодать по особой методике 5:2, сообщает . Согласно методике, ..

Американские нейробиологи установили, что еженедельное голодание позволяет продлить жизнь человек. Ученые рекомендуют людям голодать по особой методике "5:2", сообщает .Согласно методике, прием пищи должен осуществляться только в течение 6-8 часов на протяжении пяти дней. После этого нужно на два дня отказаться от еды, а затем вновь питаться в отведенный промежуток времени. Исследования на людях и животных показали, что эта программа оказывает позитивное влияние на организм человека и способствует долголетию.