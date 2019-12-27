Президент России Владимир Путин перенес ежегодное послание Федеральному собранию на 15 января. Телеграм-каналы уверены: грядущее событие будет особенным – глава государства будет устраивать чиновникам большой нагоняй. Послание-2020 сильно изменит страну, полагают журналисты и эксперты.
Президент России Владимир Путин перенес ежегодное послание Федеральному собранию на 15 января. Телеграм-каналы уверены: грядущее событие будет особенным – глава государства будет устраивать чиновникам большой нагоняй. Послание-2020 сильно изменит страну, полагают журналисты и эксперты.
На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об
успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать "слуг
народа" большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал
Rusonline.
"Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая
часть послания впервые пройдет в закрытом режиме", – отметили журналисты.
По мнению телеграм-канала "Кремлевский
безбашенник", предполагаемая социальная ориентированность послания Путина
отвечает на запросы общества о социальной справедливости и внимания к проблемам
рядовых граждан. "Понимание того, что необходимость сплочения нации перед
лицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большее
недовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке", -
пишут анонимные авторы.
Стоит отметить, что Путин никогда не озвучивал послание
Федеральному собранию в январе. С 2012 по 2016 годы глава государства обращался
к парламентариям в декабре, в 2018-м – в марте, а в текущем году послание
прозвучало в феврале.
Эксперты не исключают, что 15 января Владимир Путин объявит
о новом союзе с Белоруссией. Для углубленной интеграции с соседней республикой
могут понадобиться изменения в Конституцию. "Судя по графику президента и
его политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзного
государства", – цитирует "Свободная пресса" секретаря ЦК КПРФ,
доктора политических наук Сергея Обухова.
Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м - Путин
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