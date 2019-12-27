Президент России Владимир Путин перенес ежегодное послание Федеральному собранию на 15 января. Телеграм-каналы уверены: грядущее событие будет особенным – глава государства будет устраивать чиновникам большой нагоняй. Послание-2020 сильно изменит страну, полагают журналисты и эксперты.

Президент России Владимир Путин перенес ежегодное послание Федеральному собранию на 15 января. Телеграм-каналы уверены: грядущее событие будет особенным – глава государства будет устраивать чиновникам большой нагоняй. Послание-2020 сильно изменит страну, полагают журналисты и эксперты.На всякий случай чиновники начали готовить отчеты обуспешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать "слугнарода" большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет порталRusonline."Косвенно это подтверждается еще и тем, что большаячасть послания впервые пройдет в закрытом режиме", – отметили журналисты.По мнению телеграм-канала "Кремлевскийбезбашенник", предполагаемая социальная ориентированность послания Путинаотвечает на запросы общества о социальной справедливости и внимания к проблемамрядовых граждан. "Понимание того, что необходимость сплочения нации передлицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большеенедовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке", -пишут анонимные авторы.Стоит отметить, что Путин никогда не озвучивал посланиеФедеральному собранию в январе. С 2012 по 2016 годы глава государства обращалсяк парламентариям в декабре, в 2018-м – в марте, а в текущем году посланиепрозвучало в феврале.Эксперты не исключают, что 15 января Владимир Путин объявито новом союзе с Белоруссией. Для углубленной интеграции с соседней республикоймогут понадобиться изменения в Конституцию. "Судя по графику президента иего политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзногогосударства", – цитирует "Свободная пресса" секретаря ЦК КПРФ,доктора политических наук Сергея Обухова.Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м - Путин— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936)