Кристина Асмус и Егор Крид снялись в интимной сцене. Актриса
и певец сыграли влюбленных.
Кристина Асмус и Егор Крид снялись в интимной сцене. Актриса
и певец сыграли влюбленных.
В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию "Love is". В
собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются
в пустом коридоре учебного заведения.
Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик
у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в
картине "Текст", еще не забылся. Тогда Кристина снялась в слишком откровенной
сцене, спровоцировав гнев поборников морали.
Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста
. Комика окрестили куколдом – мужчиной, который соглашается на
измену жены.
Естественно, часть комментариев под клипом Егора Крида в ютуб
был посвящена . Комика откровенно высмеивали.
"Гарик Харламов: гневно выходит из чата", "А Гарик молодец
какой! Вытащил клип своей женой))))) (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я уже собрался писать, что Гарик куколд, а
тут такая концовка)", "Когда Харламов запретил Асмус целовать с Кридом", "Харлмову
не показывайте :)", "Гариииик,это не твоя жена!!! тебе показалось! она дома с
детьми!" – смеялись пользователи Сети.
Добавим, что в съемках клипа Егора Крида приняли участие
популярные блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян.
Последний, к слову, встречается с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Вокалистка
сама намекнула на то, что с блогером ее связывает нечто большее, чем дружба.