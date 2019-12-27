Кристина Асмус и Егор Крид снялись в интимной сцене. Актриса и певец сыграли влюбленных.

Кристина Асмус и Егор Крид снялись в интимной сцене. Актрисаи певец сыграли влюбленных.В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию "Love is". Всобственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяютсяв пустом коридоре учебного заведения.Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклику зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы вкартине "Текст", еще не забылся. Тогда Кристина снялась в слишком откровеннойсцене, спровоцировав гнев поборников морали.Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста. Комика окрестили куколдом – мужчиной, который соглашается наизмену жены.Естественно, часть комментариев под клипом Егора Крида в ютуббыл посвящена . Комика откровенно высмеивали."Гарик Харламов: гневно выходит из чата", "А Гарик молодецкакой! Вытащил клип своей женой))))) (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я уже собрался писать, что Гарик куколд, атут такая концовка)", "Когда Харламов запретил Асмус целовать с Кридом", "Харлмовуне показывайте :)", "Гариииик,это не твоя жена!!! тебе показалось! она дома сдетьми!" – смеялись пользователи Сети.Добавим, что в съемках клипа Егора Крида приняли участиепопулярные блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян.Последний, к слову, встречается с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Вокалисткасама намекнула на то, что с блогером ее связывает нечто большее, чем дружба.