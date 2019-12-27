Бывшая участница реалити-шоу Алёна Водонаева неплохо умеет провоцировать - текст, который она разместила на своей странице в соцсети, вызвал скандал и спорят до хрипоты до сих пор. Казалось бы, написала и написала - мало ли что в Интернете пишут.

Бывшая участница реалити-шоу Алёна Водонаева неплохо умеет провоцировать — текст, который она разместила на своей странице в соцсети, вызвал скандал и спорят до хрипоты до сих пор. Казалось бы, написала и написала — мало ли что в Интернете пишут."Мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить себя и ребенка, то просто не надо рожать". Алена Водонаева — бескомпромиссное мнение о материнстве и макроэкономическая оценка финансового положения дел в стране."В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить?", — написала она в Instagram.Новости до Водонаевой доходят медленно. Побудила ее на столь необычное творчество история в Самарской области. Тогда чиновники обратились к частным клиникам с просьбой отказаться от процедуры абортов. Скандал разгорелся еще месяц назад. И вот такие вести докатились до селебрити, которая определила, кому по карману иметь ребенка, а кому нет."Рожать рабов для этой страны — это так страшно звучит. Ребята, я впервые услышала такое мнение. Я не чувствую себя рабом, мои дети не чувствуют себя рабами. Давайте все-таки, девочки-мальчики, семьи, будем думать о том, что дети это самое важное, что есть в нашей жизни. И ребенок может радоваться дворцам для Барби, а может радоваться маленькому деревянному самолетику", — отреагировала Эвелина Блёданс, актриса.Можно просто было бы и не заметить этот хейт-спич. Но аудитория у Алены Водонаевой есть, и она большая. Больше двух миллионов подписчиков — и это только в Instagram. Под публикацией свыше 3 тысяч комментариев. Настоящие дебаты, выражаясь мягко.Спрашиваем у других блогеров "двухмиллионников" — может стоит выражаться аккуратней?"Мне реально жаль, что у нее более двух миллионов подписчиков и она такое несет в массы. Слава богу, что есть семьи, где дети рождены в любви независимо от того, что они живут в однушке-двушке. Я знаю опять же десятки семей, которые, да, живут не очень хорошо, но на протяжении жизни добиваются всего вместе и всё хорошо. И рожают троих-четверых", — сказала Ирина Акопян, блогер, руководитель "Клуба молодых мам".Алена Водонаева на слуху — некогда одна из самых скандальных участниц известного реалити-шоу. Тогда и запомнилась широкой публике. Сейчас позиционирует себя как блогер, актриса и телеведущая, продавец одежды и бижутерии. И к тому же писатель. И должно быть теперь авторитетный эксперт в вопросах развития или же анализа демографической обстановки."Сам факт того, что некий малообразованный нувориш нас учит, что русские бабы должны делать аборты, вместо того, чтобы рожать рабов этой стране, на этом у любого нормального человека планка рушится и хочется сказать: "девочка — чемодан, вокзал, и далее по тексту", — сообщил Игорь Мальцев, журналист.И есть неоспоримый факт: жители России -- приличные и культурные люди, которые взвешенно и обдуманно принимают решения в пользу того, когда завести ребенка и при каких обстоятельствах. И если это рациональная мысль, то Водонаева предпочла путь оскорблений — в первую очередь своих подписчиков. И кто они с ее слов — "быдло?" – те, кто не смог сделать карьеру на скандалах? Или те, кто не в шоу-бизнесе? Непонятно.