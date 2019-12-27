Неизвестные подожгли могилу российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Об этом рассказала на своей странице в Instagram мама музыканта.

Неизвестные подожгли могилу российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Об этом рассказала на своей странице в Instagram мама музыканта."Вот так вот кто-то сегодня решил поздравить меня с Рождеством — сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это делают?", — обратилась к подписчикам Ирина Толмацкая.Инцидент произошел на Пятницком кладбище. Мама рэпера пошла разбираться к администрации. Ей рассказали, что это могли сделать фанатки Децла, поскольку каждый день они приходят к нему на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти по неосторожности, сообщает Mash.Отец музыканта Александр Толмацкий прокомментировал "Москве 24" случившееся. По его словам, причиной пожара действительно могут быть свечи. Толмацкий отметил, что если это умышленный поджог, то такое можно назвать хамством, но отец сомневается в преступном умысле: "Там просто очень много всего стояло — венки, цветы, фотографии".Как сообщает РИА Новости, восстанавливать крест будут в пятницу, 27 декабря. Завтра же утром на могилу приедут помощники, которые уберут все, что сгорело.Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Причина смерти артиста — остановка сердца.