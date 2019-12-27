27.12.2019

2019-12-27 17:05:03

Загробные сюрпризы для жителей ул.850-летия Владимира

Своеобразный подарок перед новым годом получили жители дома номер 4 по улице 850-летия во Владимире. На первом этаже в нежилом помещении долгое время шел ремонт, а вчера туда начали заносить венки и гробы. Место ли магазину ритуальных услуг в жилом доме - разбиралась наш корреспондент.

Вывески пока нет, но ассортимент будущего магазина ясен и так. О неожиданном соседстве жильцы дома узнали только накануне.

Матвей Долганов, житель дома №4 по ул. 850-летия: «Я вчера возвращаюсь из школы, вижу - гробы, с ужасом, можно сказать с криком бегу домой. И мне они сегодня реально снились, и это просто ужас, ну честное слово.»

Возмущен весь подъезд. По мнению жильцов, теперь к их дому потянется вереница людей в трауре. И хотя, похороны как часть жизни, здесь никто не отрицает, постоянного напоминания о людских скорбях хотели бы избежать.

Наталья Олейник, жительница дома №4 по ул. 850-летия: «У меня соседка вчера вышла из дома, столкнулась, когда разгружали это гробы - она сама потеряла близкого человека - простите, но она в истерике была.»

Ирина Долганова, жительница дома №4 по ул. 850-летия: «Здесь есть реабилитационный центр для особенных деток от АРДИ «Свет»- «Мишутка», куда тоже с остановки как раз они ровно мимо этого места будут проходить к пешеходному переходу, чтобы пройти на занятия. Это всё будет действовать очень депрессивно.»

Через дорогу - детская площадка. Виктор Дегтярев приходит сюда гулять с внуком. Уверен, гробам тут не место.

Виктор Дегтярев, житель дома №7, по ул. 850-летия: «Я так думаю, что они скоро появятся и на тротуарах, прямо возле нашей игровой площадки, спасибо за это бизнесменам или кто это придумал, но это, я считаю, беспредел и так считают все жители нашего района.»

Что касается предпринимателей, мы связались с владельцем помещения и попросили его прокомментировать выбор арендатора.

Александр Конов, владелец помещения: «Есть помещение, в которое я вложил много денег, в ремонт его... Вот смотрите, вы даете объявление: «сдаю помещение в аренду». Вам звонит человек, и вы ставите человека, который позвонил. У меня других вариантов не было. Мне сколько ждать? Месяц, два, три, другие варианты? Спрашивать разрешения у соседей? Что им понравится? Рюмочная или что?»

Помимо этических аспектов, есть ещё и нормы права. Этот случай предусмотрен в приказе минрегиона. Согласно ему в многоквартирных домах нельзя размещать, например, общественные туалеты, специализированные рыбные магазины, прачечные и - магазины ритуальных услуг.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимир: «Прямого запрета не содержится, но есть подзаконные акты, например, приказ Минрегиона, датированный, насколько я помню, декабрем 2010-го года, в котором четко указан список видов деятельности, которые не могут осуществляться магазинами в многоквартирных жилых домах.»

Наталья Олейник, жительница дома №4 по ул. 850-летия: «Через вашу передачу я хочу обратиться к городской администрации, прокуратуре и роспотребнадзору с просьбой взять эту ситуацию под свой контроль.»

Жильцы дома готовят и письменные обращения, они не намерены оставить ситуацию просто так. И, если потребуется, готовы довести дело до суда.

Екатерина Максимова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».