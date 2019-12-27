Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что в ЕС будут рады, если после Brexit Великобритания решит вернуться.

Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что в ЕС будут рады, если после Brexit Великобритания решит вернуться."Я опечален тем, что член нашей семьи хочет разорвать связи. При этом меня утешает мысль о том, что семейные узы а реальности нельзя разорвать. Мы никуда не уходим и всегда будем рады вашему возвращению", — написал Тиммерманс в колонке The Guardian, которую назвал "Мое любовное письмо для Великобритании"."Это решение выйти из ЕС вредит вам. В ходе этого процесса было нанесено так много вреда и вам самим, и всем нам. И я боюсь, что будет еще больше трудностей", — пишет Тиммерманс.Кроме того, замглавы Еврокомиссии отметил, что скептическое отношение Великобритании к ЕС было в какой-то степени полезно и для Лондона, и для Брюсселя.Как известно, Великобритания намерена покинуть ЕС 31 января. В этом случае с марта 2020 года должны начаться переговоры между Лондоном и Брюсселем относительно дальнейших отношений.В декабре 2020 года завершится переходный период, в ходе которого Великобритания останется в составе таможенного союза и единого рынка ЕС, но не будет входить в его директивные учреждения, передает "Интерфакс".