Мероприятия направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.С начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории города Владимира наблюдается рост числа ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на 3,8 % (с 52 до 54).В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, 28 декабря в областном центре сотрудниками ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области будут проводиться специальные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.