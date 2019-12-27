Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова провела очередной еженедельный брифинг ведомства в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку портала Sputnik Эстония.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова провела очередной еженедельный брифинг ведомства в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку портала Sputnik Эстония.Как передает РИА Новости, данный флэшмоб запустил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Символами акции #СпутникСила стала желтая гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка.К флэшмобу уже присоединились член думского комитета по международным делам Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и руководитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от официального Таллина письма о возбуждении против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством "Россия сегодня".Эти действия поясняются санкциями Евросоюза, введенными в свете событий на Украине против ряда юридических и физических лиц в России.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.В свою очередь, президент России Владимир Путин проинформировал мировую общественность о том, что РФ будет делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других государствах.Отмечается, что по некоторым данным, к действиям Таллина имеет отношение Лондон и это будет учитываться при принятии в ближайшее время симметричных мер в отношении британских средств массовой информации в России.