Украинские власти решили судьбу Донбасса. Возвращать эти территории Владимир Зеленский не намерен – Донецкая и Луганская народные республики продолжат интегрироваться с Россией. Об историческом решении на саммите в нормандском формате объявили в прямом эфире.
Украинские власти решили судьбу Донбасса. Возвращать эти территории Владимир Зеленский не намерен – Донецкая и Луганская народные республики продолжат интегрироваться с Россией. Об историческом решении на саммите в нормандском формате объявили в прямом эфире.
Украинский лидер отказался от Донбасса в "вежливой
форме", считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммите
нормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервые
встретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметил
эксперт.
Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,
но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. Мира
Грановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могут
последовать другие регионы.
"Поэтому "лучше" поддерживать конфликт – сколько можно,
столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может", – сказал политолог в
эфире телеканала "Россия-1".
Владимир стал для многих разочарованием года.
Надежд было много, но все они разбились о суровую политическую реальность.
Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Президент больше старается
угодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.
Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общей
картины не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушается
инфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иного
выхода, кроме интеграции с Россией.
В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. В настоящее время российское гражданство получили 125 тысяч человек.
По мнению украинского журналиста Александра Охрименко,
Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времени
блокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статуса
им не даст, считает корреспондент.