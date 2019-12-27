Украинские власти решили судьбу Донбасса. Возвращать эти территории Владимир Зеленский не намерен – Донецкая и Луганская народные республики продолжат интегрироваться с Россией. Об историческом решении на саммите в нормандском формате объявили в прямом эфире.

Украинские власти решили судьбу Донбасса. Возвращать эти территории Владимир Зеленский не намерен – Донецкая и Луганская народные республики продолжат интегрироваться с Россией. Об историческом решении на саммите в нормандском формате объявили в прямом эфире.Украинский лидер отказался от Донбасса в "вежливойформе", считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммитенормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервыевстретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметилэксперт.Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. МираГрановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могутпоследовать другие регионы."Поэтому "лучше" поддерживать конфликт – сколько можно,столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может", – сказал политолог вэфире телеканала "Россия-1".Владимир стал для многих разочарованием года.Надежд было много, но все они разбились о суровую политическую реальность.Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Президент больше стараетсяугодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общейкартины не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушаетсяинфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иноговыхода, кроме интеграции с Россией.В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. В настоящее время российское гражданство получили 125 тысяч человек.По мнению украинского журналиста Александра Охрименко,Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времениблокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статусаим не даст, считает корреспондент.