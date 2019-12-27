Глава Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба уволен. Указ об этом подписал 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский. Временно исполняющей обязанности руководителя бюро Зеленский отдельным указом назначил Ирину Венедиктову.

Глава Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба уволен. Указ об этом подписал 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский. Временно исполняющей обязанности руководителя бюро Зеленский отдельным указом назначил Ирину Венедиктову.Труба руководил украинским Госбюро расследований с 2017 года, напоминает ТАСС. Сменившая его на этом посту Ирина Венедиктова возглавляла комитет Верховной рады по вопросам политики. Она депутат от партии "Слуга народа" и еще заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета.Госбюро расследований проводит досудебные расследования. Эти функции к нему перешли от прокуратуры в ходе реформы правоохранительных органов на Украине. ГБР – уникальная структура: это единственный орган управления, где конкурсы на 170 руководящих должностей проводит внешняя комиссия. В состав комиссии входят представители президента, кабмина, Верховной рады. В 2018 году о всего в бюро работали 534 человека.