Накануне, 26 декабря, свой юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров – Михаил Боярский. В честь круглой даты артист дал интервью Борису Корчевникову в программе Судьба человека.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-zhena-mixaila-boyarskogo-teryaet-zdorove-na-glazax.html" target="_blank">Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах</a> - Накануне, 26 декабря, свой юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров – Михаил Боярский. В честь круглой даты артист дал интервью Борису Корчевникову в программе Судьба человека.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2019-zhena-mixaila-boyarskogo-teryaet-zdorove-na-glazax.html]Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах[/url] - Накануне, 26 декабря, свой юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров – Михаил Боярский. В честь круглой даты артист дал интервью Борису Корчевникову в программе Судьба человека.