Накануне, 26 декабря, свой юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров – Михаил Боярский. В честь круглой даты артист дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Материал дополняется

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