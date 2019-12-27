Жительница Новосибирска почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь, решив, что отравилась. Сибирячка немало удивилась, когда очнулась после операции по трансплантации сердца.

Жительница Новосибирска почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь, решив, что отравилась. Сибирячка немало удивилась, когда очнулась после операции по трансплантации сердца.55-летняя Татьяна Манькова провела некоторое время в инфекционной больнице, потом у нее заподозрили инфаркт миокарда, однако исследование коронарных артерий исключило этот диагноз. Кардиограмма при этом свидетельствовала о серьезных нарушениях в работе сердца. Состояние пациентки стремительно ухудшалось.Женщину направили в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина, где оказывают специализированную помощь больным патологией сердечно-сосудистой системы. В течение недели медики – токсикологи, инфекционисты, аллергологи и другие специалисты – пытались поставить Татьяне точный диагноз. Исключили отравление и воспаление сердечной мышцы, но причину патологии так и не выявили.За это время у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность. Пациентку подключили к специальному аппарату, обеспечивающему работу ее сердца и легких. Тем не менее сохранялся высокий риск гибели больной из-за интоксикации. Спасением для женщины стало донорское сердце.Сама Татьяна призналась, что не поверила своим ушам, когда очнулась после операции."Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую (думала, что у меня отравление), как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в Городскую больницу № 1, – рассказала она. – А в следующий момент я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца".Татьяну выписали через два с лишним месяца после операции. После курса реабилитации она сможет вернуться к обычной жизни.