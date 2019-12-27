Тереза нервно курит в сторонке. Россия всегда и во всем будет лучшая, Жги, Маруся! Такие отзывы оставляют пользователи под видео новогоднего корпоратива в Министерстве иностранных дел России, на котором официальный представитель МИДа Мария Захарова зажигательно станцевала рок-н-ролл.

"Жги, Маруся!", "Тереза нервно курит в сторонке. Россия всегда и во всем будет лучшая", "Как всегда на позитиве... красиво и элегантно". Такие отзывы оставляют пользователи под видео новогоднего корпоратива в Министерстве иностранных дел России.На кадрах – официальный представитель МИДа Мария Захарова танцует рок-н-ролл под музыкальное сопровождение Дениса Мажухова."Ударно работаем – ударно отдыхаем!", – подписала Мария Захарова кадры, которые опубликовала в своем "Инстаграме".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) 26 Дек 2019 в 9:43 PSTОфициальный представитель внешнеполитического ведомства России и ранее выкладывала в соцсетях видеокадры с зажигательными танцами.Так, на форуме "Машук" она исполнила "Лезгинку", а до этого в Сочи – русскую "Калинку".