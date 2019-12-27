Жилье, расположенное недалеко от станций Московских центральных диаметров, подорожало почти на 10%.

После открытия первых Московских центральных диаметров жилье в домах, расположенных рядом со станциями, подорожало почти на 10%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликустов, передает РИА Новости.Ранее столичный департамент транспорта назвал самые востребованные станции МЦД. Это Аникеевка, Баковка, Курская, Подольск, Шереметьевская, Тушинская и Царицыно.Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Диаметры проходят насквозь через Москвы и не привязаны к конкретным вокзалам. С запуском первых маршрутов общественный транспорт стал доступен для более 4 миллионов жителей столицы и области.