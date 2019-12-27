В четверг в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как будучи студентом направил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу письмо со своими предложениями по реформе сельского хозяйства в СССР.

В четверг в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики​ лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как будучи студентом направил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу письмо со своими предложениями по реформе сельского хозяйства в СССР, передает РИА Новости."Мне особенно приятно выступать сегодня, ибо я начал этой темой заниматься 52 года назад, когда многие еще не родились, сидящие здесь, я направил письмо Брежневу именно по сельскому хозяйству, какие нужны реформы, и по образованию. Я — студент, я из чего исходил? Слышу же: "Куда пошли? — В сельхоз вуз". Без экзаменов, и тогдашние студенты городские, никуда не ездили. Они балду били, получили диплом и ни на какое сельское хозяйство не поехали", — вспомнил Жириновский.По его словам, он предлагал тогда сельских абитуриентов направлять учиться в город, платить им повышенную стипендию, чтобы потом они могли вернуться работать на малую родину и построить себе жилье."Я предложил Брежневу: давайте ребят из села направим учиться в город этим профессиям, дадим высокую стипендию, пусть он там дом строит. Поможем ему. Но, к сожалению, решали не мы, студенты. Потом мы видим, чем это закончилось", — рассказал политик.Он подчеркнул, что на всех пленумах ЦК КПСС поднимался вопрос развития сельского хозяйства. В итоге те же вопросы по-прежнему стоят уже перед участниками Госсовета."Я отметил годовщину начала реформ сельского хозяйства с моей стороны — март 1967 года. А вы только сейчас приступили к этому", — заявил Жириновский.Он также раскритиковал назначение в регионах чиновников, не разбирающихся в сельском хозяйстве."Чиновники ничего не понимают на местах. Он не знает, что такое сельское хозяйство. Он из города и мечтает через жену уехать обратно в город", — утверждает лидер ЛДПР.