У него дома обнаружили более 40 грамм вещества

В Гусь-Хрустальном полиция возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщает УМВД России по Владимирской области.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 31-летнего местного жителя, купившего закладку с запрещённым веществом внутри, которое он хранил у себя дома. Экспертиза показала, что в свёртке находилось наркотическое средство – «мамба» массой 41,46 грамма.Расследование уголовного дела продолжается. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.