Жительница Севастополя Александра Петрушкевич, целовавшая вагон поезда, объяснила, почему она это сделала: Я приношу низкий поклон всем создателям Крымского моста. Поцелуи были посланы рабочим, строителям, золотым российским умам, которые создали такой гигант нашего времени.

Самая обсуждаемая женщина на Украине и в России, жительница Севастополя Александра Петрушкевич, целовавшая вагон поезда, объяснила в прямом эфире программы "60 минут", почему она так эмоционально отреагировала на прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга."Я хочу сказать вам настоящую правду, почему я начала целовать поезд. Это крик души севастопольцев. Я приношу низкий поклон всем создателям Крымского моста. Поцелуи были посланы рабочим, строителям, золотым российским умам, которые создали такой гигант нашего времени. Что касается наших соседей, уважаемые украинцы, я вас прошу, чтобы вы больше никогда в наш адрес ничего не говорили. Рвите себе нервы, а мы абсолютно на вас не реагируем. Вы просто для нас ноль. И мы счастливы, что ушли от вас. Я должна была показать народу нашу крымскую любовь. Запомните, эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит! Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией, мы — россияне. Это русская земля", — подчеркнула Александра Михайловна. Жительница Севастополя отметила, что у нее российские корни и ее ничего не связывает с Украиной.Александра Петрушкевич также поблагодарила за российскую пенсию, благодаря которой она может наслаждаться жизнью и поехать на поезде в Москву или Санкт-Петербург.Как сообщалось ранее, 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга, состоящий из 17 одноэтажных вагонов плацкарт и купе (более 600 мест). Он преодолел расстояние в 2 471 км за 43,5 часа и в тот же день отправился по обратному маршруту. Раньше поезда из России в Крым ходили через украинскую территорию.