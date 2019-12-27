Мэр Херсона Владимир Николаенко, совместно с депутатами городского совета, опубликовал официальный ответ на слова Владимира Путина о том, что Причерноморье и юг Украины являются исконно русскими территориями. Судя по тону, который избрал политик, подобные слова вызвали у него настоящий ужас.

Мэр Херсона Владимир Николаенко, совместно с депутатами городского совета, опубликовал официальный ответ на слова Владимира Путина о том, что Причерноморье и юг Украины являются исконно русскими территориями. Судя по тону, который избрал политик, подобные слова вызвали у него настоящий ужас.Значительная часть украинской общественности оказалась полностью не готова к констатации исторических фактов, если те идут вразрез с их национальной идеей. И банальный рассказ о том, что большая часть независимой Украины расположена на чужих землях, провоцирует весьма бурную реакцию.Если же о том, что украинский юг и Причерноморье являются исконно русскими землями, говорит сам Владимир Путин, то местным политикам остается лишь пытаться скрыть свой ужас за хамством и попытками манипуляций. Ярким примером может послужить письмо мэра Херсона Владимира Николаенко, которое было опубликовано на официальном сайте городского совета. Ничем иным, кроме как нестабильным эмоциональным состоянием, объяснить выбор недопустимого и оскорбительного по отношению к целому народу тона послания, объяснить нельзя.Херсонский градоначальник сравнил граждан России с извращенцами. "Извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность", – пожаловался Владимир Николаенко. Он напомнил, что два десятилетия украинцы старались не замечать российских претензий на Крым, а затем полуостров вернулся в состав России. Слова об исконно русском Причерноморье, опасается украинский чиновник, могут иметь такие же последствия.Разумеется, не обходится в послании мэра Херсона без шовинизма и ксенофобии, доходящей до откровенного нацизма. "Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству", – написал Владимир Николаенко."Они сумели построить великую империю", – продолжил мэр Херсона перечислять свои претензии к русским людям, тут же оговариваясь, что в данном контексте слово "великий" стоит воспринимать исключительно как "большой своими размерами". В остальном же ничего хорошего о созданной русскими империи он сказать не может. "Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", – все больше распалился украинский чиновник."Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания", – сообщил Владимир Николаенко.И помнить об этой угрозе, уверен он, избиратели должны не только тогда, когда идут голосовать, но и тогда, когда смотрят российские фильмы, слушают российскую музыку, читают российские СМИ и покупают товары из России. Таким образом он переводит конфликт из разряда политического и пытается выдать его за глобальное противостояние на уровне народов.Наконец Владимир Николаенко вспоминает о прошедшем католическом Рождестве и приближении Рождества православного, а также других важных церковных дат, поэтому предлагает подумать украинцам о вечном. В его представлении под это определение попадает Украина.Россию же украинский чиновник, наоборот, видит явлением временным. "Зло обречено на поражение, каким бы сильным и наглым оно сегодня не выглядело. Зло обречено", – подчеркнул политик. Злом же он назвал российское государство, призвав всех "по мере возможности участвовать в том, чтобы это зло превратилось в пыль и плохие воспоминания как можно скорее".Письмо Владимира Николаенко можно назвать образцом хамского, провокационного, откровенно русофобского и оскорбительного послания. В нем отразились все печальные традиции украинского информационного пространства – оскорбления, отказ видеть в своих оппонентах людей, агрессия. Именно они, во многом, и привели Украину к тому печальному положению, в котором она сейчас находится. И как свидетельствует письмо, под которым свои подписи поставили также 33 депутата Херсонского городского совета, подобные настроения только нарастают.