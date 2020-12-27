При этом, как сообщает Владимирстат, экономическое развитие регионе в январе-ноябре 2020 года характеризируется ростом объёма промышленного производства. Индекс вырос на 16,9%.

По сравнению с 2019 в уходящем «коронавирусном» году количество безработных во Владимирской области выросло в 4,6 раза.При этом, как сообщает Владимирстат, экономическое развитие регионе в январе-ноябре 2020 года характеризируется ростом объёма промышленного производства. Индекс увеличился на 16,9%.Оборот общпита и платных услуг населению снизился. По официальным данным он равен 79,2% и 89% соответственно.Индекс потребительских цен в ноябре составил 104,5% к декабрю 2019 года.«Среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%. В текущем году за январь-октябрь она составила 33 537,8 рубля», - уверены в ведомстве.