Сегодня в ЦАР проходят выборы президента и депутатов парламента. Участие в выборном процессе принимают и граждане республики, вынужденные жить за границей. На избирательных участках, открытых в других странах, выстраиваются очереди.

Сегодня в ЦАР проходят выборы президента и депутатов парламента. Участие в выборном процессе принимают и граждане республики, вынужденные жить за границей. На избирательных участках, открытых в других странах, выстраиваются очереди.По данным радиостанции , к посольству Центральноафриканской республики в Париже люди приходят с самого утра. Они считают своим долгом принять участие в выборах, ведь во многом от этого зависит и их перспектива вернуться на родину.Та же ситуация в Республике Чад, где живет немало центральноафриканцев. Им пришлось покинуть свою страну из-за политики бывшего президента ЦАР . Его репрессии стали причиной эмиграции многих жителей. Отдельную роль в этом сыграла и гражданская война, начавшаяся после его свержения.В этом году власти ЦАР уделили большое внимание подготовке к выборам, в частности, организации избирательных пунктов в других станах. Ведь от итогов выборного процесса зависит, смогут ли беженцы и эмигранты впоследствии вернуться домой.Le vote de la diaspora centrafricaine : à et au , les électeurs impatients font la queue depuis tôt le matin pour faire entendre leur opinion dan les en— Lengo Songo (@LengoSongo)