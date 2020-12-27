Как выяснилось, это будет первая семейная поездка к морю. Сейчас Роговцевы определяются с датами.

С 28 сентября на протяжении более чем полутора месяцев во Владимирской области искали первоклассника Савелия Роговцева. Силовики, волонтёры, сотрудники областной и местной администраций. Напомним, что мальчика , который держал его в 20 километрах от дома.Через месяц после счастливого освобождения семилетнего юноши из плена с семьёй Роговцевых встретился глава региона Владимир Сипягин.Во Владимирскую область они переехали в 2014 году. Семья активная и творческая, участвует в благоустройстве посёлка Горки и различных конкурсах. Александр и Светлана воспитывают четверых сыновей. Сава – младший их всех.«Открытый и талантливый ребёнок, прекрасно рисует, увлекается военной техникой и мечтает прокатиться на настоящем танке. Губернатор обещал ему помочь в осуществлении мечты», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе обладминистрации.В ходе встречи школьник подарил Владимиру Владимировичу несколько своих рисунков, а губернатор вручил семье подарки и путёвку на отдых в Сочи, которая состоится летом 2021 года. Как выяснилось, это будет первая семейная поездка к морю. Сейчас Роговцевы определяются с датами.