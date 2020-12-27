Фельдшерам» и медицинским сёстрам-анестезистам предложат подъёмные в 1 млн рублей.

Глава региона Владимир Сипягин внёс в Заксобрание региона проект постановления о новых мерах поддержки медработников. Они касаются бригад скорой помощи.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за три года планируется направить сотни миллионов рублей на привлечение специалистов в областную службу скорой помощи.По задумке авторов инициативы, единовременная компенсация в размере 2 млн рублей будет предоставляться при трудоустройстве не только врачам скорой помощи, но и докторам спецбригад – анестезиологам-реаниматологам, психиатрам и педиатрам. Фельдшерам» и медицинским сёстрам-анестезистам предложат подъёмные в 1 млн рублей.Однако для получения средств есть ряд условий. Одно из них – трудоустройство с 2021 года в городах с населением свыше 50 тысяч человек и городских населённых пунктах, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В их списке Александров, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, а также посёлки Красная Горбатка, Мелехово и Мстёра.Выплату могут получить медики не старше 50 лет, которые обязуются отработать во владимирской медицине не менее 5 лет.На неё также смогут рассчитывать медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов, но при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет.Аналогичные условия предлагаются специалистам, которые перешли из медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, частных медучреждений, расположенных в регионе.Предполагается, что эта мера социальной поддержки будет действовать в течение 2021-2023 годов.Напомним, в 2020 году во Владимирской области действовала схожая система привлечения врачей первичного звена. Благодаря предоставлению выплат в размере 2 млн рублей удалось привлечь 48 врачей.