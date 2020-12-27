Об этом генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала в интервью "Вестям".

Новые достижения вопреки "ковидной реальности". Каким был уходящий год для одного из крупнейших федеральных музеев- Владимиро-Суздальского? Какие проекты удалось реализовать, несмотря на сложности и ограничения? Об этом генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала в интервью "Вестям". Со Светланой Мельниковой беседовала моя коллега Мария Платанюк.