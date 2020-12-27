В январе 2021 года планируется провести круглый стол между администрацией Владимирской области и коллегами из провинции Ляонин.

11 декабря состоялся телемост между китайским городом Цзиньчжоу провинции Ляонин и Владимиром.Переговоры был посвящены взаимоотношениям торгово-экономического, социально-культурного и туристического характера.Стороны договорились о возможности подписания соглашения, которое сделает города Цзиньчжоу и Суздаль побратимами. Письма с данной инициативой в ближайшее время будут направлены.В январе 2021 года планируется провести круглый стол между администрацией Владимирской области и коллегами из провинции Ляонин. Он пройдёт в онлайн-формате.