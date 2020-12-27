С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 14 581 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 298 пациентов. В стационарах лежит 678 человек, из них 352 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 708 заболевших.

По информации пресс-службы правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 113 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 129 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 57 костромичам. Ещё 13 новых пациентов выявлено в Костромском районе, 12 – в Галичском районе, четыре - в Вохме. По три заразившихся зафиксировано в Макарьеве, Буе, Шарье, Мантурово и Красносельском районе. По два инфицированных диагностировано в Антропово, Нерехтском и Судиславском районах. По одному случаю ковида прибавилось в Волгореченске, Островском, Парфеньево, Чухломском и Октябрьском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 14 581 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 298 пациентов. В стационарах лежит 678 человек, из них 352 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 708 заболевших.