В праздничные дни температура будет колебаться от 0 до −3 днём и до −5 ночью. В первые дни 2021 года прогнозируется снег с дождём. Погода будет пасмурной.

По прогнозам синоптиков, к середине новогодней недели во Владимирской области ожидается резкое потепление.Ближе к среде, 30 декабря, температура повысится с −15 до −4. К 31 декабря столбик термометра поднимется до нуля градусов Цельсия.В праздничные дни температура будет колебаться от 0 до −3 днём и до −5 ночью. В первые дни 2021 года прогнозируется снег с дождём. Погода будет пасмурной.