Недавно в России стартовала вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день дозу препарата Спутник V получили несколько сотен граждан. Однако президент страны Владимир Путин вакцинироваться не спешит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил почему.

Недавно в России стартовала вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день дозу препарата "Спутник V" получили несколько сотен граждан. Однако президент страны Владимир Путин вакцинироваться не спешит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил почему.За все время зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом в России, из них с выздоровлением – 2,4 миллиона. Скончались порядка 55 тысяч человек. В группе риска – люди пенсионного возраста, поэтому для 68-летнего Владимира Путина коронавирус представляет особую опасность.На большой пресс-конференции президент говорил, что вакцинируется после того, как появится препарат для категорий граждан его возраста. И вот на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препарат "Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет.В воскресенье, 27 декабря, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Владимирович обязательно вакцинируется и "в обозримой перспективе" расскажет об этом сам."Он [Путин] ждал завершения всех формальностей", – объяснил пресс-секретарь президента.Напомним, ранее сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России разрабатывается универсальнаяинактивированная вакцина от коронавируса, которая сможет защитить от всех штаммов SARS-CoV-2.