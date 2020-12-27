Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении списка категорий горожан, которые могут претендовать на вакцину от коронавируса. Запись на прием открыта для москвичей пожилого возраста.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении списка категорий горожан, которые могут претендовать на вакцину от коронавируса. Запись на прием открыта для москвичей пожилого возраста.С 28 декабря столичные власти открывают для жителей Москвы старше 60 лет. Прививки вакциной "Спутник V" от ковида для пожилых людей одобрило Министерство здравоохранения России."Это здорово", – оценил решение профессионалов мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что именно пожилые люди входят в самую большую группу риска – они наиболее тяжело переносят болезнь. Вакцина от COVID-19 позволит избавиться от этого риска.В условиях эпидемии коронавируса вакцинация представляет из себя главную защиту от болезни. Эффективность препарата "Спутник V" оценивается в 95%. При этом российская вакцина полностью защищает привившегося человека от тяжелых случаев COVID-19 и опасных осложнений."По себе скажу – это реально работает", – подчеркнул Сергей Собянин.Пункты вакцинации были открыты в городе еще в начале декабря. Их число достигло семи десятков. Для того, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше людей, работать они будут в том числе и в новогодние праздники.Число людей, которым предоставляется бесплатная вакцина от коронавируса в Москве, увеличивается с каждым днем. Речь идет не только о расширении возрастного диапазона.В число сфер, занятие в которых позволяет человеку претендовать на прививку от ковида, регулярно дополняется. Так, с 28 декабря к общему списку добавляется сразу несколько новых групп:работники сферы ЖКХ,работники предприятий общественого питания,занятые в индустрии спорта,волонтеры и сотрудники НКО,сотрудники религиозных организаций,сотрудники органов правопорядка.После того, как в Минздраве установили, что вакцина "Спутник V" также безопасна и эффективна для пожилых людей, как и для остальных, стало возможным открыть запись на прием и для горожан в возрасте старше 60 лет.Получить информацию о том, как можно записаться на вакцинацию, можно на . Там же содержится подробный перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение вакцины. Любой желающий сможет ознакомиться с подробной инструкцией по записи на прием и узнать все интересующие его подробности про сам препарат, процедуру вакцинации и получить ответы на другие вопросы.