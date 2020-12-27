Мастер спорта из Мурома, член женской сборной России Мария Васильева набрала 634,8 очка.

Спортсменка из Мурома побила мировой рекорд в стрельбе из пневматического оружия. Официальный рекорд мира был установлен 23 февраля 2019 года на Кубке Мира китаянкой Чжао Руочжу и составляет 634,0 очка. , в Юрьев-Польском на Кубке области по стрельбе из пневматического оружия Мастер спорта из Мурома,член женской сборной РоссииМария Васильева превысила его на 8 десятых очка, показав результат 634,8 очка. Соревнования проводятся по сертифицированным электронным мишенным установкам Sius ascor - Швейцария.(Фото: Муром 24)