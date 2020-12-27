Недавно ветерану исполнилось 95 лет.

Сегодня, 27 декабря, во Владимире скончался Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны, член Общественной палаты областного центра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.3 декабря ветеран отметил своё 95-летие. Он лично салютовал парадному расчету и пел о войне и о мире. 24 декабря горсовет единогласно присвоил Николаю Матвеевичу звание Почётного гражданина города.Николай Щелконогов родился 3 декабря 1925 года в Башкирии. В 17 лет ушёл на фронт. Воевал на Первом Белорусском фронте. Трижды контужен. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. В составе 22-й дивизии резерва Верховного Главнокомандующего артиллерист-разведчик участвовал в операции «Багратион», Висло-Одерской операции, штурме Берлина. Оставил автограф на стенах рейхстага.В 1956 году, после увольнения в запас, Николай Щелконогов жил и работал во Владимире. Трудился на предприятии «Техника», в областных профсоюзах, а с выходом на заслуженный отдых посвятил себя городу и его жителям.О времени и месте прощания с Почётным гражданином Владимира Николаем Матвеевичем Щелконоговым будет сообщено дополнительно.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким ветерана. Вечная память.