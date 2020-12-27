3 декабря Николаю Матвеевичу исполнилось 95 лет.

Сегодня во Владимире скончался Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны, член Общественной палаты города Владимира, ответственный секретарь городского Совета ветеранов. Последние дни он провел в больнице, где лечился от пневмонии. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.3 декабря Николаю Матвеевичу исполнилось 95 лет, и он лично салютовал парадному расчету и пел о войне и о мире, и о всепобеждающей любви к жизни. А 24 декабря городской Совет народных депутатов единогласно присвоил Николаю Матвеевичу Щелконогову звание Почетного гражданина города Владимира. И не было сомнений, что уже в новом году мы встретимся, чтобы сказать Николаю Матвеевичу о своем глубочайшем к нему уважении и торжественно отметить еще одно признание его заслуг перед городом и его жителями.Николай Матвеевич Щелконогов родился 3 декабря 1925 года в Башкирии. В 17 лет ушел на фронт, воевал на 1-м. Белорусском фронте, был трижды контужен. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. В составе 22-й дивизии резерва Верховного Главнокомандующего артиллерист-разведчик Николай Щелконогов участвовал в операции «Багратион», Висло-Одерской операции, штурме Берлина. Оставил автограф на стенах рейхстага.В 1956 году, после увольнения в запас, Николай Матвеевич Щелконогов жил и работал во Владимире. Трудился на объединении «Техника», в областных профсоюзах, а с выходом на заслуженный отдых посвятил себя городу и горожанам. Был одним из организаторов Музея боевой славы в гарнизонном Доме офицеров, встречался со студентами и школьниками, рассказывал правду о войне в газетах, на радио и телевидении, работал в городском Совете ветеранов войны и труда, ездил по стране и миру и до самого последнего времени говорил, что, если бы не паспортные данные, совершенно не ощущает своего возраста.На одной из встреч Николай Матвеевич сказал, что счастлив, потому что нужен. Он и люди его поколения были нужны на войне, с ее нечеловеческой тяжестью и испытаниями на разрыв и на излом. Без его поколения было бы невозможно восстановить нашу великую страну. И без них, наших дорогих фронтовиков, новые поколения граждан России не стали бы сопричастными к историческим событиям и победам, которые и сегодня составляют гордость нашей жизни.О времени и месте прощания с Почетным гражданином города Владимира Николаем Матвеевичем Щелконоговым будет объявлено дополнительно, в соответствии с решением его близких и комиссии по организации похорон.