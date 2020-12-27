Потерпевший передал злоумышленнику на некоторое время в пользование свой автомобиль марки «Хенде», однако через некоторое время мужчина перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили причастность к еще одному эпизоду противоправной деятельности ранее задержанного 38-летнего мужчины по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества.Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он предложил помощь в покупке дорогостоящего автомобиля, однако не собирался этого делать, денежные средства в размере 2 миллионов рублей забрал и распорядился ими по своему усмотрению.В результате дальнейшей работы полицейские установили причастность ранее задержанного к совершению еще одного противоправного деяния. Так, потерпевший передал злоумышленнику на некоторое время в пользование свой автомобиль марки «Хенде». Однако через некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.Полицейские установили, что транспортное средство злоумышленник продал, а деньги также потратил на личные цели.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93