Многим запоминалась эта маленькая героическая собака, из знаменитой истории Конан Дойла про "Собаку Баскервилей".

Вспомним сегодня еще об одном любимом киногерое. 120 лет назад вышел первый фильм о Шерлоке Холмсе. У самого Холмса даже появился официальный день рождения 6 января. На сегодня уже насчитывается 300 экранизаций романа, но любимой остается легендарная картина Игоря Масленникова. После ее премьеры даже изменилась мода на собак- популярной породой стал английский кокер-спаниель.Многим запоминалась эта маленькая героическая собака, из знаменитой истории Конан Дойла про "Собаку Баскервилей". Снупи породы кокер спаниель, настоящий англичанин ведь именно там в 19 веке была выведена эта порода. Веселые кокеры, живут и во Владимире, у Ольги Тормошевой питомник. Выведением этой породы она занимается около 30-ти лет. Они активные, неутомимые и любознательные, говорит заводчица. Кокер- спаниели порода, ориентированная на хозяев.Ольга Тормошева, заводчик английских кокер спаниелей питомник "Айс хил":- Будет ходит за вами по пятам, даже спать не ляжет. Она будете передвигаться по квартире, она будет за вами где вы встали , там она за вами и легла. Они любят гулять, так гулять валяться на диване, так валяться на диване. Купаться в речке, купаться в снегу, бегать в поле за утками за зайцами.Изначально это охотничья порода, но в доме они прекрасно уживаются. Хотя без грязи, конечно не обойтись , как и с любой другой собакой. Сейчас в питомники живут две собаки: Дуся , с романтичном именем в паспорте Тру лаф оф майл (моя истинная любовь) и Федя-Фоворит, он еще щенок родился во время пандемии на выставках и конкурсах не был. Но другие собаки У Ольги заняли не один высокий титул. На конкурсе чемпион чемпионов одной из собак даже подарили золотую цепь. Награду получил и питомник.Ольга Тормошева, заводчик английских кокер спаниелей питомник "Айс хил":- В 2012 году это была у нас во Владимире первая, было большое количество участников больше 2-х с половиной тысяч или трех. Мы выставляли своих питомцев, свою команду на конкурс питомников. И мы побкдели это был взрыв эмоций.Кокер- спаниели, несмотря на свой размер, во всем помогают людям, нередко их используют для поиска наркотиков, задействуют так же в поисках людей. Несколько собак из питомника Ольги служат в МЧС, ищут людей в горах. А еще многие выбирают кокеров за их взгляд, с таким взглядом им невозможно отказать.Екатерина Таманова, Александр Чунаев, Вести-Владимир