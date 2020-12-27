Российские спасатели 27 декабря отмечают свой профессиональный праздник.

Российские спасатели 27 декабря отмечают свой профессиональный праздник. Служба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения стала мощной, разветвленной, технически оснащенной структурой, способной решать поставленные перед ней задачи грамотно и в сжатые сроки.Во Владимире задачи по предупреждению ЧС и проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ возложены на городское управление гражданской защиты населения. Его основа - это поисково-спасательный отряд, созданный в 1999 году. Вначале штат отряда составляли 4 человека. С 4 марта 2002 года городские спасатели заступили на круглосуточное дежурство по городу.Сегодня численность поисково-спасательного отряда - 17 человек, в том числе 11 спасателей 1 класса. Поисково-спасательный отряд аттестован в установленном порядке и подготовлен к выполнению задач по предназначению, в том числе по поиску и спасению людей на водных объектах.В подразделении трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям. Со времени создания отряда владимирские спасатели совершили 15978 выездов на спасательные работы, спасли 2953 человека. Наибольшее число выездов на счету Александра Александрина, Дмитрия Кузина, Дмитрия Вавилова. На профессиональном счету каждого из них - более 500 спасенных человек: из завалов, зажатий, на высоте, деблокированных пострадавших в ДТП.В преддверии праздничной даты состоялось торжественное собрание управления гражданской защиты города Владимира. От имени руководителей города спасателей поздравил с праздником начальник УГЗ Борис Беликов. Лучшим сотрудникам отрада были вручены грамоты и благодарственные письма.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)