Простым, вкусным , быстрым и главное, лёгким. Таким должен быть новогодний десерт, по мнению профессионального повара.

Ну, а теперь, вы наверняка созрели для десерта. И наше предложение сегодня для тех кто любит быстрые и оригинальные лакомство. Вы готовы удивлять своих гостей? Тогда приступаем. Простым, вкусным , быстрым и главное, лёгким. Таким должен быть новогодний десерт, по мнению профессионального повара. И конечно , нести удовольствие зрительное и вкусовое. Ну а поскольку в праздник дел невпроворот и заморачиваться некогда, шикарный десерт можно сделать из обычного хлеба.