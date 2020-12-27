Эвакуировано 7 человек, из них 1 ребенок.

Сегодня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, 18-а. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия наблюдался дым из квартиры. Пожарные вскрыли дверь, проникли в квартиру и ликвидировали пожар на площади 14 кв. м. К сожалению, на пожаре погибло 2 человека, личности устанавливаются. Эвакуировано 7 человек, из них 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)